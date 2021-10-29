Türkiye’de yoksul sayısı ikiye katlandı

Cumhurbaşkanlığının açıkladığı 2022 yıllık programı, döviz kurunun hızla arttığı, pandeminin ortaya çıktığı 2019-2020 yılları arasında yardıma muhtaç yoksul aile sayısının ikiye katlandığını ortaya koydu.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre resmi veriler bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardımlarından faydalanmak zorunda kalan yoksul hane sayısının 3 milyon 283 binden 6 milyon 630 bine fırladığına işaret ediyor.

Böylece bir yılda devletten yardım alan yoksul aile sayısına 3 milyon 347 bin yeni ailenin eklendi. Programda yardım miktarına ilişkin bilgi yer almadı.

Çocuk desteği alanların sayısı da yükseldi

Aynı dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan çocukları için destek alan muhtaç ailelerin sayısı 198 bin 907’den 220 bin 22’ye, yardım tutarı da 1 milyar 389 milyon liradan 1 milyar 640 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde bakanlıktan evde bakım desteği alan yoksulların sayısı 514 bin 158’den 529 bin 427’ye, yardım tutarı da 8,2 milyar liradan 9,3 milyar liraya yükseldi.

İşi olmadığı ya da para kazanamadığı için devletin genel sağlık sigortası (GSS) primini ödeyerek sağlık hizmeti sunduğu kişi sayısı da 7 milyon 524 binden 7 milyon 810 bine yükseldi.

Son bir yılda Milli Eğitim Bakanlığı’nın burs verdiği ilk ve ortaöğretimdeki öğrenci sayısı 147 bin 185 bine yükselirken, Yurt-Kur’un burs verdiği öğrenci sayısı 570 binden 414 bine geriledi.

Bu dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri üzerinden kömür dağıtılan yoksul sayısı ise 1 milyon 878 binden 1 milyon 774 bine geriledi.

Vakıflar’ın desteği düştü

2019-2020’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yoksullara yönelik desteklerinde ciddi bir azalma gözlendi. Vakıflar’ın yetim ve engellilere verdiği muhtaç aylığından yararlananların sayısı bu dönemde 4 bin 956’dan 4 bin 598’e gerilerken, burs verdiği ilk ve orta öğretimdeki muhtaç öğrenci sayısı da 21 bin 453’ten 20 bin 659’a düştü. Kurumun imaret hizmetlerinden yararlanan yoksul sayısı ise bu dönemde 80 bin 780’den 82 bin 280’e çıktı.