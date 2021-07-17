Türkiye’de en çok kullanılan soyadları: Yılmaz, Kaya, Demir

Türkiye genelinde en yaygın olarak kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir var.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı ‘Yılmaz’ Türkiye’de en çok kullanılan soyadı.

İkinci sıradaki ‘Kaya‘ soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki ‘Demir‘ soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir.

İsimde zirve Mehmet ve Fatma’nın

2020 yılı verilerine göre ise Türkiye genelinde erkeklerde, en fazla kullanılan birinci isim 2 milyon 737 bin 031 ile Mehmet. Bu ismi, 2 milyon 68 bin 92 kişi ile Mustafa ve 1 milyon 724 bin 223 kişi ile Ahmet takip ediyor.

Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 ile Fatma en çok kullanılan isim olurken, 2 milyon 33 bin 814 ile Ayşe ikinci, 1 milyon 594 bin 873 ile Emine üçüncü olmuştu.

Erkeklerde Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ve Sultan ise diğer en yaygın isimler.