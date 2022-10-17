Türkiye’de bir ilk: Didim Belediyesi Bitki Bazlı Anlaşma’yı imzaladı

Didim Belediyesi, Türkiye’de Bitki Bazlı Anlaşma’yı (Plant Based Treaty) kabul eden ilk belediye oldu.

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Bitki Bazlı Antlaşma, hayvancılıktan kaynaklanan emisyonlarla mücadele etmeyi hedefleyen bir girişim. Bu, emisyonların yıkımını durdurarak daha sağlıklı, sürdürülebilir bitki temelli bir yaşama geçmeyi öneriyor.

Şu ana kadar anlaşma, Arjantin’in başkenti Buenos Aires de dâhil olmak üzere dünyada 19 belediye tarafından desteklendi.

Türkiye’den anlaşmayı kabul eden ilk yerel yönetimse Didim Belediyesi oldu. Bu, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasından bir yıl sonra geldi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kampanya hakkında şunları söyledi: “İklim krizinin ciddiyetinin farkındayız ve Plant Based Treaty Kampanyası’nın bu krizin çözümüne olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

‘Diğer belediyeler de Didim’i takip etmeli’

Plant Based Treaty Kampanya Yöneticisi ve Yaşamdan Yana Dernek Başkanı Nilgün Engin, Didim Belediyesi’nin kampanyaya verdiği destek hakkında şunları söyledi: “Didim’in Plant Based Treaty’yi onaylama kararı, hayvansal tarım emisyonlarıyla mücadele etmek ve iklim acil durumuna bitki temelli gıda çözümlerini teşvik etmek için cesur ve gerekli bir hareket. IPCC Raporları, bitki temelli beslenmenin iklim krizini azaltmak için en uygun yöntem olduğunu ve yılda 8 milyar ton karbondioksit değerinde tasarruf sağlanabileceğini gösteriyor. Diğer belediyeleri de Didim’in liderliğini takip etmeye çağırıyorum çünkü bu on yıl içerisinde gezegenimizin çöküşünden kaçınmak için bitkisel beslenmeye hızlı bir geçiş yapmalıyız.”

Diğer yandan yerel kafe ve restoranlardaki menülerin üçte birinin bitki temelli olmasına yardımcı olmak için atölye çalışmaları ve eğitim programı yapmak üzere Didim Belediyesi ile birlikte çalışmayı planladıklarını belirten Engin, şehirdeki iklim dostu bitkisel gıda seçeneklerine kolay erişim için “Plant Based Treaty Şehir Haritası” yayımlayacaklarını söyledi.

Plant Based Treaty nedir?

Plant Based Treaty yani Bitki Temelli Anlaşma, BM’ye sunulan Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan modellenen, ozon tabakasının incelmesi ve nükleer silah tehditlerini ele alan anlaşmalardan esinlenilmiş bir girişim.

Ağustos 2021’deki lansmanından bu yana kampanya; 59 bin bireysel destekçi, 5 Nobel ödüllü IPCC bilim insanı, Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Türkiye Vegan Derneği’nin de aralarında bulunduğu 900’den fazla STK ve topluluk grubu ile 900 işletmeden destek aldı.

İklim aktivistleri, şu anda hayvancılığın genişlemesini sınırlayacak ve bitki temelli diyetlere geçişi teşvik edecek hiçbir mekanizma bulunmadığından, Paris Anlaşması’na eşlik edecek Plant Based Treaty’e ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Anlaşma, aşağıdakiler yoluyla gıda ile ilgili sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor:

Hayvancılığa atfedilen ormansızlaşmanın küresel çapta genişlemesinin sona erdirilmesi,

Vergiler ve sübvansiyonlar yoluyla bitki temelli bir gıda sisteminin teşvik edilmesi,

Bitki temelli gıdaların faydaları hakkında halkı bilgilendirme kampanyalarının teşvik edilmesi,

Ormansızlaşmanın durdurularak yeniden ormanlar oluşturulması ve hayvancılık tarafından işgal edilen toprakların doğal örtüsüne kavuşturulması,

Daha sürdürülebilir işlere, daha sağlıklı insanlara ve daha sağlıklı bir gezegene adil bir dönüşüm için izin verilmesi.

Kampanyaya dair daha fazla bilgi için plantbasedtreaty.org adresini ziyaret edebilirsiniz.