Türkiye, Rusya’ya bağımlılığı azaltmak için ExxonMobil’le görüşüyor

Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak isteyen Türkiye, Amerikalı enerji devi ExxonMobil’le sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması için görüşüyor.

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Financial Times’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’la yaptığı röportaja göre Türkiye, enerji tedariğinde ‘yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı’ amaçlıyor. Bayraktar, Amerikan enerji devi Exxon Mobil’le yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton LNG için görüşüldüğünü söyledi. Anlaşmanın 10 yıllık olabileceğini belirten bakan, ticari şartlarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin diğer ABD’li doğalgaz üreticileriyle de LNG anlaşmaları için görüşme yaptığını vurgulayan Bayraktar, Rusya ve İran’la sözleşmeleri bitmeden önce doğalgaz tedarikini ‘çeşitlendirmek’ istediklerini söyledi.

Rusya’yla sözleşmenin bir kısmı 2025’te, İran’la 2026’da sona erecek.

Türkiye halihazırda Rusya, Azerbaycan, İran, Cezayir, Katar, ABD ve Nijerya’dan LNG ithal ediyor. Buna karşın geçen yıl tüketimin yüzde 40’tan fazlası Rusya’dan alınan gazla karşılandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre görüşülen 2,5 milyon ton LNG, Türkiye’nin geçen yılki doğalgaz tüketiminin yüzde 7’sini karşılamaya yetecek.

Macaristan’a giden gazda gizli tedarikçi Rusya mı?

Geçen yıl BOTAŞ ile Macar MVM arasındaki anlaşmanın ardından yakın dönemde Türkiye’den Macaristan’a doğalgaz tedariği başlamıştı.

Avrupa ülkeleri Ukrayna’daki çatışmaya tepki olarak Rus boru hattı üzerinden gaz ithalatı kesmek için diğer üreticilerden LNG alımlarını artırdı. Böyle bir dönemde araştırmacılar ‘Türk harmanı’ olarak Türkiye’den giden gazın Rusya’dan gelen gaz olabileceğini düşünüyor.