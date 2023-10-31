Türkiye Kupası’nda bir kedi ağları terk etmedi

Kasımpaşa – 68 Aksarayspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında tekir cinsi bir kedi, kale ağlarında ‘umursamaz’ bir şekilde yattı.

Görsel: Twitter

Bugün saat 13’te oynanan maç Kasımpaşa’nın 3-0’lık galibiyetiyle sona ererken maça sahaya giren bir kedi damga vurdu.

A Spor’un aktardığına göre kedi, 68 Aksarayspor kalesinin içine girerek uzandı. Hatta bir Kasımpaşa atağında çekilen şuta rağmen istifini bozmadı.

Kaleci Ogün Karakaya’nın müdahalesi sonrası kaleden uzaklaşan tekir cinsi kedi, çok geçmeden tekrar kale arkasında dolaşmaya başladı.