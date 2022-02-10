Türkiye, FIFA sıralamasında iki basamak geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik rakamları ile İŞKUR verileri arasındaki fark yine tartışma konusu. DİSK-AR’a göre devletin iki kurumu arasındaki işsiz sayısı farkı 350 binin üzerinde. Muhalefet ise işsiz sayısındaki artışla işsizlik başvurusu yapanlar arasındaki uçuruma dikkat çekiyor.