Türkiye, FIFA sıralamasında iki basamak geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39’unculuğa düştü.
FIFA’nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre zirvenin sahibi Belçika.
Sıralamada Brezilya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada yer alıyor.
Aralık ayında 37’nci sırada bulunan Türkiye, şubatta iki sıra geriledi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart’ta açıklanacak.
İlk 10’da görünüm
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1828,45
|–
|2
|Brezilya
|1823,42
|–
|3
|Fransa
|1786,15
|–
|4
|Arjantin
|1766,99
|+1
|5
|İngiltere
|1755,52
|-1
|6
|İtalya
|1740,77
|–
|7
|İspanya
|1704,75
|–
|8
|Portekiz
|1660,25
|–
|9
|Danimarka
|1654,54
|–
|10
|Hollanda
|1653,73
|–