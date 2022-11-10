Türk taksi şoförü Almanya’da ‘ajanlık’tan hapis cezasına çarptırıldı

Almanya’da Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle tutuklanan A.A., dokuz ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

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DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın Köln kentinde taksi şoförlüğü yapan bir Türk, ‘Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürütmek’ ve ‘silah kanununa muhalefet’ gerekçesiyle Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi.

Sanık duruşmadaki ifadesinde, “Sadece ülkeme yardım etmek istedim. Herhangi bir sorun istemedim. Sonuçlarının farkında değildim” dedi. Casusluk suçlamalarını daha önceden itiraf eden sanığın temyiz hakkını kullanmayacağı bildirildi.

Sanık, Fethullah Gülen Cemaati mensubu olduğunu düşündüğü iki kişinin ismini, daha önce ‘casusluk’tan hüküm giyen A.D.’ye vermek, ‘aralarından biriyle ilgili detaylı bilgi aktarmak’ ve ‘Türkiye’ye istihbarat aktarımında iş birliği yapmak’la suçlanıyordu. İddianamede ayrıca A.A.’nın A.D.’ye bir atış poligonunda talim için mermi sağladığı yer alıyordu.

A.D., Eylül 2021’de Düsseldorf kentinde bir otel odasında düzenlenen baskınla tutuklanmış, haziranda da bir yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı. A.D.’nin Düsseldorf’ta kaldığı otel odasında kurusıkı tabanca ve gerçek mermilerin yanında PKK ve Gülen Cemaati mensuplarına ait bilgiler ele geçirilmişti.