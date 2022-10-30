Türk Lirası’nı yaktığı görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

Rize’de sosyal medya hesabından Türk Lirası’nı yakma ve uyuşturucu madde görüntülerini paylaşan zanlı tutuklandı.

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Rize Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir şahsın sosyal medya üzerinden Türk Lirası’nı yaktığı video ve uyuşturucu madde görselleri paylaştığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen kişinin ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram marihuana, iki kök Hint keneviri, bir tabanca, iki yivsiz av tüfeği ve bir bir kısmı yanmış 100 liralık banknot bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.