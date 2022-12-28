Türk-İş başkanından Bakan Bilgin’in ‘8 bini geçmeyin dediler’ iddiasına yanıt: Biz değiliz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, sendikaların asgari ücretin 8 bin lira olmasını istediğine yönelik iddiasına Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan “O sendika biz değiliz” yanıtı geldi.

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Bilgin, geçen hafta işçi sendikaları başkanlarının kendisine, “8 bin liranın çok üzerinde çıkmayın” dediklerini iddia etmişti: “Türkiye’de sendikacılığın eleştirilmesi gerektiğinden bahsedeceğim. ‘Siz 8 bin liranın üzerinde asgari ücret verirseniz zor durumda kalırız’ dediler. ‘Neden’ dedim, ‘Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz’ dediler”.

Habertürk yayınında iddialara cevap veren Türk-İş başkanı, kendi taleplerinin 9 bin lira olduğunu tekrar ederek, “Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok” dedi.

Atalay şunları söyledi: “Semt pazarları var, 1000 TL’ye ceket vardır, 200 liraya alırsın. Biz öyle pazarlık yapmayız. Ben Türk-İş Başkanlar Kurulu’na sorarak yaptım. 9 bin lirayı ifade ettim. Benim ne söyleyeceğimi siyasetçilerin tamamı ve Bakan da bilir. 1 milyon 300 bin işçim var benim. Ben 15 deyip 9’a imza atmam. ‘Ben 9 bin lira’ dedim. Bunu Sayın Bakan biliyor, Türkiye’de herkes biliyor, Allah biliyor, kul biliyor. Kamuoyunun razı geleceği rakam 9 bindi.”