Turizm bakanı müjdeledi: Zürafa ikiz doğurdu

Kenya’nın başkenti Nairobi’deki bir ulusal parkta ikiz zürafa yavruları dünyaya geldi.

Fotoğraf: Twitter

Parkta yaşayan bir zürafanın ikiz doğurduğunu ülkenin turizm bakanı Najip Balala duyurdu.

Balala Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: ”Nairobi’deki ulusal parkta yaşayan Maasai zürafa ikiz doğurdu. Bu çok nadiren rastlanan bir şey. Yavruları sevgiyle kucaklıyor, aramıza hoşgeldiniz diyoruz.”

Yavrularla annenin fotoğrafını da paylaşan Balala’nın mesajı takipçilerini sevindirdi. Ulusal parktaki görevliler de ikizlerin doğumuna çok sevindiklerini ifade etti.

Maasai zürafa nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zürafaların bir alt türü.