Tuncay Mollaveisoğlu: Sadece kendi mahallesine söz söyleyen siyasetin büyüme olasılığı yok

Bu seçim nasıl kazanılacak? Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemenin ne kadar anlamsız olduğu ortada. Seçimi kazanmak için yeni yollar bulmalı. Sadece kendi mahallesine söz söyleyen bir siyasetin büyüme olasılığı yoktur. CHP başta olmak üzere sol partiler kendi seçmen tabanlarına yaslanarak tek başına iktidar olamıyor. Bu sorun apaçık ortada iken aynı söylemlerle gidilecek bir seçimde farklı bir sonuç beklemek ‘en azından’ bilimsel değil.

Bugüne kadar sola oy vermeyen kitlelere sadece sol siyaset dili ile ulaşmak da mümkün değil. Peki ne yapmalı? CHP kendisine hiç oy vermemiş seçmen kesimlerine ulaşmalı. Doğu ve Güneydoğu’da bu çabalar etkisini gösteriyor. CHP’nin kendi mahallesinde yapacağı bir seçim çalışmasına ihtiyacı yok. Siyasi önderler, iletişim dilini, kendilerine oy vermeyenlerin iletişim diline çevirmeli.Hayata aynı yerden bakmasa da bu seçmen kesimini anladığını, onlara rağmen ya da onlara karşı değil de o insanları da peşinden sürükleyecek, karşılık yaratacak söylemler ve vaatlerde bulunmalı.

İletişim dilini yalnızca CHP’nin ya da solun cümleleri ile kurmak mümkün değil.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı