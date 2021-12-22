Tuncay Mollaveisoğlu: İki gündür yaşadığımız çalkantı AKP’nin seçim planı

Son iki gündür yaşadığımız çalkantı, AKP’nin seçim planıydı. Erken patladı… Zamanı bir yıl öne çekmek zorunda kaldılar.

Açıklayayım; İktidarın dövizi bilerek yükselttiğine şüphe yok. Bunu bir model gibi yutturmaya çalıştılar. Plan şuydu:

– Faizi indirirken döviz yavaşça yükselecek.

(Faize karşıyım diye muhafazakâr seçmene şirin görünme çabası)

– Türkiye ucuzlayacak, doları olan satış ve pazarlama için memlekete akacak.

– Dolar karşısında değersizleşen ülke varlıkları, arkası belli olmayan fonlara satılacak.

– Döviz girişi ile cari açık kapanacak ihracatçı rahatlayacak.

– Vatandaşlar hem memleketin durumu hem bireysel geçim derdi ile travma içinde yaşayacak, korku ve panik havası egemen olacak. Bu sayede AKP, seçmenin siyasal tercihlerini korku üzerinden yönetip yönlendirecek.

– Seçime yaklaşınca Erdoğan önceki akşam yaptığı müdahaleyi yaparak doları tek haneye kadar düşürecek, para basıp piyasaya sürecek, emekliye, memura yüksek zam yapılarak bir yalancı bahar yaratılacak, bu yalancı baharın yıkıcı sonuçları ortaya çıkana kadar baskın erken seçime gidilecek ve halk kötüyü çabuk unuttuğu için seçim tekrar kazanılacak.

Peki, ne oldu? Evdeki hesap çarşıya uymadı.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı