Tuncay Mollaveisoğlu: Bakanın istifa etmesi için daha ne gerekiyor?

2019’da, 2020’de ve bu yıl, Türk Hava Kurumu’nun uçabilir durumdaki uçakları hangarlarda yatırıldı! 2019’da 15 bin 417 futbol sahası büyüklüğünde ormanımız yandı! 11 bin 332 hektar alan kül oldu. 2020’de 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı… Ve bu yıl… Durum daha şimdiden milli bir felaket halini aldı.

Bütün bölge milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, yurttaşlar… Ve sahada kahramanca mücadele eden, canlarını veren itfaiye görevlileri, yangın söndürme ekipleri… Herkesin gözü göklerde… Uçak yok, helikopter yok…

“Bakan şu kadar uçak, şu kadar helikopter müdahale ediyor” diyor… Zaman zaman helikopterlerin gökyüzünü saran alevlere cılız müdahalesini izliyoruz… Yaptığımız uyarılar dinlenseydi, şu ateşten günlerde gökyüzünde en az 10 uçağımız olurdu! Türk Hava Kurumu uçakları, ister ideolojik neden deyin ister inat ya da beceriksizlik… Canlar yanarken hangarlarda tutuldular… Korkunç bir sorumsuzluk örneği… Bakanın istifa etmesi için daha ne olması gerekiyor?

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı