Tuncay Mollaveisoğlu: AKP içinde mızrak çuvala sığmıyor

Bayraktar’ın “A’dan Z’ye doğrudur” dediği konuşmalarında ne var? Mesela, İstanbul’daki Zorlu Center’da yüz binlerce metrekare fazla yapılan imar yolsuzluğu var…

O yıllarda 232 bin metrekare inşaat iznine karşın Zorlu’nun yasal sınırların üç katı inşaat yaptığını belgeleyen haberi ben yapmıştım. Belgeli haberime rağmen inşaatın nasıl devam edebildiğini Bayraktar’ın tapelerinden öğrenmiş olduk! Fazla inşaat karşılığında Hazine için para pazarlığı yapılmış.

Yine Sarıyer’de orman alanında bir bölge şu ifade sonrası yandaşlar için imara açılacaktı; “Başbakan’ın (Erdoğan’ın) eşinin özel kalemi aradıydı beni, yani onun için çıkması lazım.”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Erdoğan’a en yakın işadamlarından Vahit Kiler ( İstanbul Levent’teki Safir Kule’nin sahibi ) ile ilgili tapeler… Yazıcı’nın istekleri karşısında; “başımın etini yiyor…” diyen Bayraktar, Kiler’in bir başka işini de telefonda çözüyor. Ve bu işler elbette “kişiye özel…”

Şimdi, Bayraktar’ın son itirafları sonrası “savcıların harekete geçmesi lazım” diye bir ezber cümle kurmayacağım… İktidarın yargıyı tamamen ele geçirdiği bir “serap demokraside” adalet arayışı da hayalden ibaret…

Ancak görünen o ki AKP içinde mızrak çuvala sığmıyor… Seçim tarihi yaklaştıkça AKP iktidardan uzaklaşıyor… Bayraktar gibi vicdanına yenilen ya da haksızlığa uğrayan birçok isim bildiklerini paylaşmanın zeminini arıyor…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı