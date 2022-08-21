Tunca Nehri’nde su seviyesi ‘dipte’

Edirne’de son aylarda etkili olan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak Tunca Nehri’nin su seviyesi dip konuma geriledi.

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Nehrin kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne’deki sıcak hava, kuraklık ve tarım amaçlı su kullanımı debisini etkiledi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri’nin debisi Suakacağı İstasyonu’ndaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü Tunca Köprüsü civarında adacıklar oluştu, üzeri otla kaplandı. Yine su akşının durma noktasına geldiği bölümlerde uzamış ot öbekleri oluştu.

Dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.