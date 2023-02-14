Tunç Soyer: Hilton Oteli’ni depremzedelerimizin kullanımına açıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hilton Oteli’ni depremzedelerin kullanımına açacaklarını duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti.

Binlerce kişi evleri yıkıldığı için çeşitli illere gitti.

Soyer, haberi Twitter’dan duyurdu: “Hilton Oteli’ni depremzedelerimizin kullanımına açıyoruz. Yüzde 23,5 ortağı olduğumuz Hilton Oteli binası için büyük ortak Ata Holding ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Teknik inceleme ve düzenlemenin ardından otel geçici konaklamaya açılacak.”