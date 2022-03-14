Tüketici derneği, havalimanındaki fiyatlara ‘müdahale’ istedi

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek fiyatlara müdahale edilmesini istedi.

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Havalimanında Aralık 2021’de 4,75 dolara satılan en ucuz hamburgerin fiyatı, bugün 8,09 seviyesine çıktı. Kurdaki yükseliş de dikkate alındığında, fiyat TL bazında 66 liradan 119 liraya çıkmış oldu.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Koçal, uçuş saatinden dört saat önce havalimanında olmasının istendiğini belirterek, yol dahil sürenin altı saate çıktığını vurguladı.

Koçal şunları söyledi: “Bu yolculukta bir şeyler yenebilecek tek yer havalimanı ve burada da kontrollerden geçince sularınıza el koyuluyor. Bu tüketiciyi içerideki markaların insafına terk etmek demektir. Bu tüketicinin gıdaya ulaşmasını engelleyen bir durumdur. Altı saattir yolda olan bir şeker hastası suyu 16 liraya, simiti 30 liraya almaya mahkûm ediliyor.”

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun bu gibi konuları incelediğini belirten dernek başkanı, şöyle konuştu: “Fiyatların savunması olarak kiraların yüksekliği gösteriliyor da kiraya veren belli. Yap-İşlet-Devret yöntemiyle işleten firmalar o zaman bu pahalılığın müsebbibi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun görevi bu gibi fahiş fiyatlara müdahale etmektir. Havalimanları hangi kapsama giriyor da bu kurul bütün dünyanın konuştuğu fiyatlara göz yumuyor? Şikâyetlerimiz neden ciddiye alınmıyor?”