TÜİK’e göre işsizlik oranı değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 10,2’de kaldı.
TÜİK’in yayınladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım 2022’de bir önceki aya göre 23 bin artarak 3 milyon 576 bine çıktı.
İşsizlik oranıysa yüzde 10,2’de sabit kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8, kadınlarda yüzde 12,9 olarak ölçüldü.
TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,6.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,1.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 17,8.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,4 saat.