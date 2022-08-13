Tuğrul Akşar: Süper Lig’de havuz gelirleri yarı yarıya azaldı!

Son dokuz sezonda kulüplere toplam 14.6 milyar TL havuz geliri dağıtıldı. 2014/15 sezonunda kulüplere dağıtılan toplam tutar 756 Milyon TL iken, bu tutar 2022-23 sezonunda 2.2 milyar TL’ye ulaşmış olacak.

…

Süper Lig kulüplerinin ana gelir kaynaklarından birisi olan Süper Lig’de nominal olarak gelirler yıllar itibariyle artış kaydetti. Ne var ki, gerçekte yüksek enflasyon.

Makro ekonomik olumsuzluklar nedeniyle zarar ettiğini ifade eden yayıncı kuruluş 2019’da yıllık havuz gelirlerinde 90 milyon dolara yaklaşan bir indirime gitmişti. 2020 Mart’ında da pandeminin başlamasıyla yayıncı kuruluş yine ekonomik ve finansal olumsuzlukları bahane ederek yayın bedellerinin TL olarak ödenmesi konusunda diretmiş ve Dolar/TL kuru beşinci kez sabitlenerek 1 Amerikan Doları karşılığı TL’nin değeri 7,96 olarak belirlenmişti. Ödemelerde gecikmeler nedeniyle 2020’de Süper Lig’de maçlar başlamasına rağmen yayıncı kuruluş belirsizliği oluşmuştu. Kulüpler çaresizlikten ve “sahipsizlikten” yayıncı kuruluşun bu talebine uymak zorunda kalmışlardı. Bunun sonucunda Süper Lig ekipleri yabancı para bazındaki ödemelerin TL’ye döndürülmesi sonrası kurlarda yaşanılan yüksek artışlar kulüplerin gelirlerinde 2 milyar TL’ye ulaşan kayıplara neden olmuştu.

Tuğrul Akşar’ın yazısı