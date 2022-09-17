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Yaramazlara biraz batar!

Tuğrul Akşar: Bu kulüplerin transfer yapabilecek parayı nasıl bulabildikleri tam bir muamma!


Süper Lig kulüplerinin konsolide borçları 21 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Yapılandırılan kredilerin faizlerini de eklediğimizde bu tutar 25 milyar TL’ye ulaşıyor neredeyse. 

Süper Lig kulüp gelirlerinin yaklaşık 5.5- 6 milyar TL civarında olduğu dikkate alındığında, 25 milyar TL’lik bir borç stoku; 8,5 milyar TL düzeyinde birikimli zarar ve bunun neden olduğu toplam 6 milyar TL dolayında özkaynak açığı ile bu kulüplerin transfer yapabilecek parayı nasıl bulabildikleri ise tam bir muamma!


Süper Lig’de 66 şampiyonluğun 64’üne sahip dört aynı zamanda toplam gelirleri 6 milyar TL’ye ulaşan Süper Lig gelirlerinin de yüzde 68’ini kendi aralarında paylaşıyorlar. Dört kulübün 31 / 05/ 2022 tarihli finansallarına göre;  

– Toplam gelirleri 4.136 milyon TL,

– Toplam borçları 16.281 milyon TL,

– Birikimli zararları toplamı 7.913 milyon TL,

– Özkaynak açıkları – 4.528 milyon TL  düzeyinde.

Yukarıdaki verilere ek olarak, dört kulübe 2022-23 sezonunda tanımlanan Takım Harcama Limitleri (THL) toplamı 4.762 milyon TL oldu. Bu tutar Süper Lig THL’nin yüzde 54,8’ini oluşturuyor.

Tuğrul Akşar’ın yazısı

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