Tuğçe Madayanti Dizici: Darmadağın olmuş kalplerimize bir nebze olsun iyi gelebilecek bir dizi The Empress

Bu ay gökyüzündeki dolunaylar, retrolar ve tutulmalarla darmadağın olmuş kalplerimize bir nebze olsun iyi gelebilecek The Empress isimli bir dizi başladı Netflix’te. Elisabeth Bavaria namı diğer Sissi ile Avusturya imparatoru Franz’ın yakın coğrafyadaki güç dengelerini dahi değiştirme gücüne sahip baş döndürücü aşkının konu alındığı bu altı bölümlük dizi izlemesi oldukça keyifli bir seyir sunuyor. İlk sezonunda asi genç imparatoriçe Elisabeth’in, sarayın en egemen figürü olan kayınvalidesi Sophie ile mücadelesi ve de eşi Franz’ın erkek kardeşi olan ve aslında kendisi tahta geçmek isteyen, aynı zamanda da Sissi’yi elde etmek için çılgına dönen Maxi’ye karşı duruşunu izliyoruz. Fakirlikten ve zulümden kırılan Viyana halkının imparatora karşı ayaklanması ve düşman ülkelerin Habsburg İmparatorluğu’nun sınırlarında konuşlanmasıyla da entrikaların zirve yaptığı bir ortamdayız üstelik. Tüm bu olan bitenler içerisinde özgür ruhunu ve kendi benliğini kaybetmek istemeyen Elisabeth’in halka umut veren bir figüre dönüşmesiyle son bulan dolu dolu bir ilk sezon bu. Çok uzatmışlar deriz ya pek çok dizi için, açıkçası bu da kısa sürdü ve pek doyamadık bu altı bölüme. İkinci sezonu bir an önce gelmeli.

Tuğçe Madayanti Dizici’nin yazısı