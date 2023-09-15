TTB: Eris değil, salgının yönetilememesi endişe veriyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 enfeksiyonuna yol açan yeni varyantının dokuz kişide saptanmasıyla ilgili açıklaması üzerine, ‘Eris’in değil iktidarın salgını yönetememesinin endişe verici olduğunu’ söyledi.

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Koca bugün, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından izlenen Eris varyantının Türkiye’de görüldüğünü, ‘endişe konusu sayılmayacak bir gelişme’ yorumuyla paylaşmıştı.

Bunun üzerine bir yazılı açıklama yayınlayan TTB, “Dünya genelinde tarama testi uygulamalarının neredeyse durmasına rağmen Covid-19 günlük vaka sayılarının onbinlerle, ölüm sayılarının yüzlerle açıklanması ve Eris varyantının bir ‘yaz piki’ne yol açması, salgının halen sürdüğünün göstergesi” dedi.

Yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere toplumun tüm bulaşıcı hastalıklardan korunması için gerekli önlemlerin alınması, sürecin şeffaf, güvenilir ve sağlık alanının tüm bileşenleriyle yürütülmesi çağrısını yineleyen TTB şöyle devam etti: “Eris varyantından daha fazla “endişe konusu” sayılması gereken; salgının yeniden alevlenmesi riskine karşı bir hazırlık yapılmaması, bakanlığın internet sitesinde COVID-19’a ilişkin paylaşılan son verilerin 6 ay önceye ait olması, sağlık otoritesinin aşı kararsızlığını/karşıtlığını gidermeye yönelik yeterli çabaya girişmemesi.”

Halk sağlığı açısından farklı davranacağına dair delil yok!

Öte yandan DSÖ, Eris’in (EG 5.) diğer varyantlardan daha fazla sağlık tehdidi oluşturmadığını söylüyor. Halk sağlığı açısından farklı davranacağına dair bir delil yok.

DSÖ’nün son güncellemesine göre Eris varyantının oranı yüzde 30. ABD ve İngiltere’de son altı aylık veriler temmuzdan bu yana salgında bir artış eğilimini gösteriyor.

ABD önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Covid-19’un potansiyel ciddi sonuçlarından korunmak için altı aylık ve daha büyük herkesin güncellenmiş Covid-19 aşısı olmasını öneriyor. Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın güncellenmiş Covid-19 aşıları bu hafta sonuna doğru satışa sunulacak. Türkiye’nin böyle bir hazırlığı olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü bakanlık bu konuda her hangi bir açıklamada bulunmadı.

Britanya’da da haftalık vaka sayısı 12 bine yaklaştı. Hastane başvurularında artış yüzde 30. Vaka sayılarındaki artış üzerine aşılama erkene çekildi.

Tat ve koku alamama şikayeti Eris’le geri döndü

Yaz salgını yapan tüm dünyada hastaneye yatışları artıran Eris çok çabuk bulaşıyor ve hücrelere hızla yayılıyor. Ateş, baş ve eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, öksürük, ishalle seyrediyor. Pandeminin başında sık görülen, tat ve koku alamama bulgusu Eris’le geri döndü.