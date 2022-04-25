Trump’tan tuhaf kehanet: ‘Meghan’la Harry boşanacak!’

”İyileşmek için sevmek zorundasınız.” Bu sözler, 28 yıl önce Ruanda’da soykırım sırasında kocası öldürülen Bernadette Mukakabera’ya ait. Kocasını öldüren kişiyi affeden, bununla da yetinmeyip oğlunun o adamın kızıyla evlenmesine onay veren bir kadına…