Trump’tan tuhaf kehanet: ‘Meghan’la Harry boşanacak!’

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Meghan Markle’ın ‘daha iyi biri’ni bulursa Sussex dükü Harry’yi terk edebileceğini iddia etti, “bu evlilik uzun sürmez” dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump ‘Piers Morgan Uncencored’ programına katıldı, Meghan Markle ve Sussex dükü Harry’nin ‘dedikodusunu yaptı’.
Britanya basınında çıkan haberlere göre, Markle’ın kocasını parmağında oynattığını söyleyen Trump, Kraliçe’nin çiftin bütün kraliyet unvanlarını geri alması gerektiğini söyledi. Trump, “Bu evlilik saatli bomba gibi, Harry Meghan tarafından sıkılırsa patlar” dedi.