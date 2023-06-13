Trump hakim karşısına çıktı: Gizli belgeler hakkındaki suçlamaları reddetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Miami’deki federal mahkemede, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamaları kabul etmedi.

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AA’nın haberine göre Trump, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkeme binasında hakim karşısına çıktı.

Yerel saatle 14.00 civarında mahkeme binasına gelen Trump’ın gözaltı uygulaması gereği içeride önce parmak izi alındı.

Saat 15.00’te hakim karşısına çıkarılan Trump’a burada hakkındaki, devlete ait gizli belgeleri saklamak ve bu konuda yapılan soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlama okundu.

Trump, suçlamaları sessiz şekilde dinlerken, yanında bulunan avukatı Todd W. Blanche, yargıç Jonathan Goodman’a tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.

İddianamede, Trump’la mahkeme salonunda yer alan yardımcısı Walt Nauta’ya da yanlış beyan vermek ve komplo kurmak gibi farklı suçlamalar yöneltildi. Nauta, suçlamalara cevap vermek için süre talep etti.

Yargıç Goodman, Nauta’nın suçlamalara cevap vermesi için 27 Haziran’a tarih verirken, Trump’ın dava hakkında sanık Nauta ile tartışması dahil şahitler ve deliller için bütün gerekli temasların avukatlar üzerinden yapılmasını emretti.

Salonda, Trump hakkında yürütülen soruşturmaya özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith de ekibinden diğer üç savcıyla hazır bulundu.

Trump, yaklaşık 50 dakika süren duruşmadan sonra dışarıda bekleyen destekçilerinin tezahüratları arasında araç konvoyuyla mahkeme binasından ayrıldı.

Ne olmuştu?

Trump’ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında gizli belgeler soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları siyasi olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago’dan alınan belgelerin bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen gizli belgeler ve 6 Ocak Kongre baskını soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.