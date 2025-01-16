TRT, Arap Devletleri Yayın Birliği'nin ortak üyesi oldu: 'Memnuniyetini yaşıyoruz'

TRT, Arap Devletleri Yayın Birliği’nin (ASBU) ortak üyesi seçildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.

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TRT’nin açıklamasına göre dün yaklaşık 200 delegenin katılımıyla Tunus’ta ASBU 44’üncü Genel Kurul Toplantısı’nda oylama yapıldı. TRT, oy birliğiyle ASBU’ya ortak üye seçildi.

Böylece TRT, ortak üye statüsüyle ASBU Genel Kurul toplantılarına, çeşitli komitelerine katılım sağlayarak görüşlerini paylaşabilecek ve tüm üyelerle etkileşimde bulunabilecek.

Ayrıca TRT’nin ASBU Haber Değişim Ağı’na dahil olma, Arap Radyo ve Televizyon Festivali’ne katılma gibi hakları olacak.

Konuya ilişkin TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı şunları söyledi:

“Bu konuya verdiğimiz önemin sonucunda 1969’da kurulan ve dünyanın en köklü yayın birliklerinden olan Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hayırlı olsun.”