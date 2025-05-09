Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’den 10 kulübe para cezası verdi.

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TFF’nin açıklamasına göre kurul, Beşiktaş derbisinde penaltı atışı kullandığı sırada Gedson Fernandes’e lazer tutulması sebebiyle Fenerbahçe’ye 1 milyon 680 bin lira ve sportif ekipman talimatına aykırılıktan da 168 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 848 bin lira ceza verdi.

Aynı maçta taraftarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş’a da 1 milyon 98 bin lira ceza kesildi.

Çeşitli nedenlerden kulüplere verilen diğer cezalar şöyle:

Galatasaray: 168 bin lira

Trabzonspor: 660 bin lira

Antalyaspor: 618 bin lira

Konyaspor: 168 bin lira

Çaykur Rizespor: 840 bin lira

Kayserispor: 168 bin lira

Kasımpaşa: 750 bin lira

Adana Demirspor: 918 bin lira

Kurul, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ve yönetici Rıza Erkut Yurdemi’ye de 58 bin 500’er lira ceza uyguladı.

PFDK tarafından Trendyol 1’inci lig kulüplerinden MKE Ankaragücü’ne 142 bin 500 lira, Siltaş Yapı Pendikspor’a 234 bin lira, Gençlerbirliği’ne 36 bin lira, Sakaryaspor’a 114 bin lira, Amed Sportif Faaliyetler’e de 84 bin lira para cezası verildi.

Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier de iki maçtan men ve 19 bin 500 lira parayla cezalandırıldı.