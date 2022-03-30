Trabzonspor evinde 387 gündür yenilmiyor: Rekorunu kırabilir mi?

Süper Lig’in lideri Trabzonspor, kendi evinde 387 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor.

Fotoğraf: AA

30 Kasım 1975’ten 1 Kasım 1981’e 2 bin 163 gün eski stadyumu Avni Aker’de yenilmeyen bordo mavili ekip, kendi sahasında en uzun süre yenilmeyen takım rekorunu elinde tutuyor.

Süper Lig’de bu sezon 31’inci haftaya 70 puanla lider giren Trabzonspor’un artık şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Bordo mavililer, geçen sezon 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a kaybetmesinden bu yana kendi evi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda yenilmiyor.

Trabzonspor bu süreçte 21 maçta 15 kez kazandı, altı kez 1 puana razı oldu. Trabzonspor, bu hafta (3 Nisan) Beşiktaş’ı ağırlayacak.