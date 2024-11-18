TOKİ mağdurlarından Murat Kurum’a: Koltuğunuzda kurum kurum kurulabilirsiniz

TOKİ inşaatının neden olduğu toprak kayması yüzünden tahliye edilen 46 konut sahibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslendi: “Koltuğunuzda kurum kurum kurulabilirsiniz Kurum bey. Biz de geleceğiz, oturduğumuz evlere kurulacağız, hiç sorun değil orası bizim”

Fotoğraf: AA (Temsili)

Anka‘nın aktardığına göre Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Barınma Hakkı Meclisi, Üsküdar’da bulunan Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta yapımı devam eden TOKİ inşaatı nedeniyle toprak kayması meydana gelmiş, 46 konut sahibi evlerinden tahliye edilmişti.

Mağdurlardan Nejla Çakır şöyle konuştu:

“Biz mağduruz, o sokağı çok kolay kurmadık zorluklarla kurduk. Kimse kimseye kötü niyetle bakmadı. Kimse oralara gelirken babasının hayrına gidip oturmadı. Hazineden parası verilerek çatır çatır alınan yerler, ellerimizde makbuzlarımız var, evraklarımız var. İktidarlar yüzünden tapu tahsis belgelerimizi tapuya dönüştüremedik. Murat Kurum size söylüyorum. Koltuğunuzda kurum kurum kurulabilirsiniz Kurum Bey. Biz de geleceğiz, oturduğumuz evlere kurulacağız, hiç sorun değil orası bizim.

Kentsel dönüşüme hayır demedik adaletli olun dedik. İnsanların elinde avucunda çok olmuş olsaydı oralarda ev yapmazdı gider Göktürklerde, Kemerburgazlarda villalarda otururdu. Sizler benim evime mahalleme dokunmayın. Kurum bey koltuğuna kurulma sana başka sözüm yok.”

Barınma Hakkı Meclisi’nin açıklaması şöyle:

*Kamuoyunun da bildiği üzere 19 Nisan 2024 ve 22 Nisan 2024 tarihlerinde hukuka ve mevzuata aykırı bir şekilde devam ettirilen inşaat çalışmaları esnasında, toprak kaymasına sebep verecek şekilde taşınmazların zemini dozerlerle oyulmuş ve bölgedeki taşınmazlarda ağır hasar oluşturulmuştur. Sonrasında bölgedeki 46 taşınmaz Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nın talebi üzerine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından tahliye edilmiştir. Daha sonrasındaysa taşınmazların riskli yapı olarak tespitine ilişkin herhangi bir rapor veya tespit yazısı mevcut olmamasına rağmen, idareler ile herhangi bir anlaşma yapılmadan 46 hane, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce 12 Haziran 2024 tarihinde yıkılmaya çalışılmış, fakat açılmış olan davalar sonrasında söz konusu idari işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

*Tahliye sonrasında bölgeye gelen AFAD yetkilileri, belediye başkan yardımcıları, kaymakam ve valinin basına vermiş olduğu demeçlerde 46 hanenin yarın veya ertesi gün kalıcı konutlara yerleştirileceği söylendi.

*Bir çoğumuz gayri meşru ilişkilerin hayat bulduğu otellere yerleştirildik fakat oteller ödeme almadığı gerekçesiyle insanları sokağa atmaya çalıştı ve sonunda sokağa atıldık. Toprak kaymasının üzerinden 6 ayı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen kiralarda sürünmekteyiz. Bu süreçte otellere gitmeyen ve evlerinde kalan komşularımız da oldu. Buna rağmen inşaat çalışmaları durdurulmadı, inşaat çalışmaları hiçbir şekilde denetlenmedi.

*Toprak kayması yaşanan bölge ile ilgili halen hazırlanmış olan bir rapor mevcut değildir. Sözlü olarak tarafımıza evler evlerimizin bulunduğu alanın afet bölgesi ilan edildiği söylenmemiş olmasına rağmen hem belediye hem de bakanlığa yapmış olduğumuz resmi başvurular neticesinde bölge ile ilgili herhangi bir rapor bulunmadığı bilgisine ulaşılmıştır.

*Hala orada oturanlar hatta bir iki sokak üstte yer alan yüzlerce komşumuzun hayatı denetlenmeyen ve devam eden TOKİ inşaatı nedeniyle risk altında. Mahallede her an ölümle burun buruna yüzlerce insan evlerinde yaşıyor. Toprak kaymasının üzerinden yedi ay geçmiş olmasına rağmen olayın ilk başlarında üç beş hane zarar görmüşken şimdi 46 hane ve üst sokakta yer alan yüzlerce taşınmaz tehlike altında. Hukuka aykırı devam eden inşaat çalışmalarının durdurulması için bölgede toprak kayması sonucunda illaki bizlerden birinin ölmesi mi gerekmektedir?

Konut sahipleri, noter sözleşmesiyle borçlanmadan önce evlerinin kendilerine teslim edilmesini veya evler yıkılmadan önce tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesini talep ediyor.