TMMOB, Ankara Belediyesi'nin Güvenpark'a kurduğu dijital panoyu şikayet etti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Güvenpark’a kurduğu dijital panoyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na şikayet etti.

Fotoğraflar: AA

ABB, Kızılay’da Güvenpark metro çıkışına dijital pano yerleştirdi.

TMMOB, panonun 1’inci Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki bölgede olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine konu bakanlık tarafından incelemeye alındı. Bakanlıkta, durumun değerlendirilmesi için komisyon toplanacağı öğrenildi.

ABB ise panonun geçici bir uygulama olduğunu ve yılbaşı kapsamında ‘şehir estetiğini artırmak’ üzere yerleştirildiğini belirtti.

ABB’nin açıklaması şöyle:

“(…) Aynı zamanda da sökülüp takılabilir bir şekilde inşa edilmiş olup kalıcılığı söz konusu değildir. Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir.

Süreç, yılbaşı atmosferine katkı sağlamak adına sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Söz konusu panonun herhangi bir kalıcı proje kapsamında olmadığı ve ilgili yasal prosedürler çerçevesinde hareket edildiği konusunda tüm kamuoyunu bilgilendiririz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehir kültürünü ve tarihi değerleri koruma hassasiyetine sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”