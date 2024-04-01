TİP lideri yüzde 20'nin altında kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde AKP adayı açık ara önde bitirdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) adayı Erkan Baş ise üçüncü sırada kaldı.

Fotoğraf: TİP

Emekçilerin yoğun biçimde yaşadığı ilçe için TİP en güçlü kozunu öne sürerek genel başkan Erkan Baş’ı aday göstermişti.

Kentin en yüksek nüfuslu ilçesinde seçmen sayısı 295 bin 823 olarak tescil edilmişti. Kocaeli genelinde seçmen sayısı ise 1 milyon 534 bin 684 olarak kayda geçmişti.

Sandıkların tamamı açıldı. Durum şöyle: