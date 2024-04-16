Timur Soykan: Yabancı baronun Türkiye'deki bağlantıları soruşturulacak mı?

Murat Ağırel, Havala kitabında yabancı baronun Türk bağlantılarını ortaya koydu. Nenad Petrak Hırvatistan’da ‘Ersa Adriatic’ isimli inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanıydı. Kayıtlara göre; Petrak’ın şirketinin dört kurucusu Türk’tü. İsimleri; Uğur Erdoğan, Zekeriya Ersin Öktem, Bülent Saruhan Saraylı, Reşit Babüroğlu’ydu. Murat Ağırel bu kişilerin Hırvatistan’da başka şirketlerinin bulunduğunu da tespit etti. Üstelik Bülent Saruhan Saraylı, Zekeriya Ersin Öktem ve Reşit Babüroğlu, Ersa Adriatic’in yanı sıra Ersa İnşaat A.Ş. ve Karas Altyapı İnşaat Ticaret A.Ş. adlı şirketlerde Nenad Petrak ile ortaktı.

Murat Ağırel’in Havala kitabında anlattığı Bülent Saruhan Saraylı, Türkiye’de Çubucak Turizm İşletmeleri A.Ş., Ersa İnşaat Proje Turizm, Mesa-dorbud’un arasında olduğu çok sayıda şirketin sahibi. Aynı zamanda İstanbul Turizm Derneği yönetim kurulu üyesi. Ersa İnşaat, Hırvatistan’da çok sayıda inşaat işi almış. Şirket adına projeleri imzalayan ise Zekeriya Ersin Öktem. Yani Nenad Petrak’ın diğer Türk ortağı. Zekeriya Ersin Öktem’in de Sense İnşaat isimli bir şirketi var.

Öktem’in ismi daha önce Anadolu Başsavcılığı’na yaptığı bir suç duyurusuyla gündeme gelmişti. Eski çalışanı olan ‘Aytaç Ocaklı’ isimli kişinin, adını kullanarak Ukrayna’daki bir Türk şirketini dolandırdığını iddia etmişti.

Aytaç Ocaklı ise yıllardır farklı iddialar ile ilgili Türkiye’nin gündeminde. FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün gizli kasası olduğu iddia edildi. Zekeriya Öz’ün yurtdışına kaçırılmasını organize ettiği öne sürüldü. Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi, eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, kendisini Aytaç Ocaklı’nın 2021 yılında Ukrayna’dan Romanya’ya kaçırdığını söyledi.

Timur Soykan’ın yazısı