Timur Soykan: Operasyonlar sonucunda el konulan malvarlığı değeri 92 milyar TL

Çökertilen toplam 436 organize suç örgütünün 117’si uyuşturucu suçları işliyordu. 298’i kaçakçılık, çek-senet tahsilatı gibi organize suçların failiydi. Çökertilen 21 suç örgütü ise siber suçlar kapsamında soruşturuldu. 1 Haziran 2023 ile 8 Nisan 2024 tarihleri arasında 436 suç örgütü çökertilirken 2022’de bu sayı 133 olarak açıklanmıştı. Aradaki büyük fark dikkat çekiyor.

Yabancı uyuşturucu baronlarının, Türkiye’de kara parayla edindikleri mal varlıklarını defalarca kaleme aldık. Alman, İspanyol, Alman, Hırvat, Hollandalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Sırp uyuşturucu kaçakçıları, İstanbul’un merkezindeki gökdelenlerin rezidanslarından daireler, lüks sitelerden villa ve malikaneler alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvurmuştu.

İstanbul, Bodrum, Çeşme’de oteller satın almış, onlarca şirket kurmuşlardı. Külçe külçe altınları özel uçaklarla Dubai’ye götürmüşlerdi. Her operasyondan sonra milyonlarca dolarlık saatler, mücevher ele geçirilmiş, onlarca banka kasası anahtarı, evlerinde, araçlarında bulunmuştu. Bazıları banka hesabında yüz milyonlarca lira mevduatı tutacak kadar rahattı.

Ferrari, Lamborghini, Porsche, özel üretim Rolls-Royce, Bently otomobiller satın alarak kara paralarını aklamışlardı.

Operasyonlar sonucunda gökdelendeki dairelere, villa ve malikanelere, şirket hesaplarına, ele geçirilen saat ve mücevherlere, lüks otomobillere el konuldu.

Timur Soykan’ın yazısı