Timur Soykan: Metamfetamin sıvı olarak İstanbul’a getirilip işleniyor

Türkiye Uyuşturucu Raporu 2022 yayınlandı; yakalanan eroin miktarı yüzde 61.1, kokain miktarı yüzde 44.9 arttı. Bunlar Türkiye tarihinin rekorları. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye’ye getiriliyor, İstanbul’daki laboratuvarlarda İranlılar kristale çeviriyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın hazırladığı ‘Türkiye Uyuşturucu Raporu 2022’ yayınlandı. Rapor bir yıl öncesinin yani 2021’in uyuşturucu yakalama istatistiklerini içeriyor. 2021, Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığında vahim gerçeklerle yüzleştiği dönem olmuştu. Mayıs 2021’de Panama’da varış limanı Mersin olan gemiye yapılan operasyonda 616 paket kokain bulundu. Haziran 2021’de İtalya’da Türkiye’ye gönderilmek istenen 1 ton kokain ele geçirildi.

16 Haziran 2021 ise bir dönüm noktası oldu. Mersin Limanı’na indirilen konteynerlerde 1.3 ton kokain yakalandı. Yılda toplam 1.5 ton kokain ele geçirilen Türkiye’de bu açık ara bir rekordu. 23 Haziran 2021’de yine Mersin Limanı’nda 463 kilo kokain ele geçirildi. Böylece sadece bir haftada yakalanan kokain miktarı 1 ton 763 kiloya çıkmıştı.

Timur Soykan’ın yazısı