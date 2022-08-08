Timur Soykan: KPSS’nin iptaline neden olan sorular açıklanmıyor

KPSS olayı, yanlış bir algıyla başladı ve sınav iptal edildi. Halen iptale neden olan sorular açıklanmıyor. Erdoğan somut bilgi olmadan seçim hesaplarıyla sınavı iptal etmiş olabilir mi? Belki de; tarikatlar, ÖSYM’nin soru havuzu ve kozmik odasına girmek için kumpas kurdu. İhtimalleri bir soru ve şıklarıyla inceleyelim.

Soru-1: 2022-KPSS soruları çalındı mı? Çalındıysa hırsız kim?

A. Yediiklim Yayınevi çaldı.

B. ÖSYM, Yediiklim Yayınevi’nden soru çaldı.

C. Devlette örgütlenmiş ve iktidara çok yakın bir tarikat çaldı.

D. Soru çalınmadı. Bir tarikat ÖSYM’yi ele geçirmek veya ÖSYM’nin kozmik odasına girmek için kumpas kurdu.

E. ‘FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi…’

Gerçekle bağı kopmuş, distopik romanların hayali ülkelerinden beter olmuş Türkiye’de doğru şıkkı aramak zorundayız.

Çünkü…

Saray’daki tek adam, yaklaşık 1.5 milyon kişinin girdiği sınavı iptal ediyor ama gerekçesini bile ortaya koymuyor. Milyonlarca mağdur var ama faili meçhul profesyonel cinayet belirsizliğinde bir hafta geçti. Halen KPSS’deki 120 sorudan hangilerinin şaibeli olduğu açıklanmıyor.

Timur Soykan’ın yazısı