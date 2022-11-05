Timur Akkurt: Türkiye’de en büyük sorunu yaşayanlar gençler

Türkiye’de en büyük sorunu yaşayanlar gençler. Eğitim almak istiyorlar ama okullara verebilecek paraları yok. Okula bir şekilde kayıtlarını yaptırıyorlar, barınacak ev yok, yurt yok. Barınmayı çözüyorlar, sağlıklı beslenecek paraları yok. Beslenmeyi çözüyorlar, sosyalleşip, mutlu olacak, hayal kuracak rahatlıkları yok. Her şeyi çözüyorlar okullarında kaliteli eğitim verecek akademisyenleri yok. Kaliteli akademisyeni buluyorlar, öğrendiklerini uygulayabilecek, önlerini açacak okul yönetimleri yok!

Gördüğünüz gibi cümlelerin hepsi bir var bir yok! Aslında vardan çok daha fazla yok var. Türkiye genel olarak maalesef mutsuz, yorgun ve gelecekten ümitsiz. Gençlerin durumu çok daha vahim ve ülke geleceği açısından çok daha önemli. Onların gelecek kaygılarının acilen kaldırılması ve ümitlerinin yeşertilmesi ülke olarak birinci önceliğimiz olmalı.

Timur Akkurt’un yazısı