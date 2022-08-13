Timur Akkurt: Tinder’da mutluluğu ararken hayatınız kararabilir

İlgi bu kadar büyük olunca maalesef kötü niyetli dijital suçlular Tinder ve benzeri uygulamalar üzerinden dolandırıcılık operasyonlarını bu platformlar üzerinden yapmaya başlamış durumda. Siz mutluluğu ararken hayatınız kararabilir. Üstelik dolandırıcılar çıtayı ciddi yukarı koymuş durumdalar. Öyle düz bana para yolla mesajını geçeli çok oldu. Planlı, programlı, senaryolu uzun soluklu dolandırıcılık hikâyeleri duymaya başlamış durumdayız. Aylarca sizinle sohbet ediyorlar, karşılıklı olduğunuz özel konuları paylaşıyorlar ve sizinle bağ kuruyorlar. Üstelik sizin güveninizi kazandıktan sonra linkli mesaj paylaşımları başlıyor. İşte arada öyle bir mesaja tıklıyorsunuz ki sizin açık kapınızdan içeri giriyorlar. Hem kalbinizi hem dostlarınızı hem de tüm paranızı çalıyorlar. Olay aslında o kadar büyük ki! Siber güvenlik şirketi ESET artık sadece bir kişiyi değil o kişi ve bağlantılı oldukları kişilerin de risk altında olduğunu belirten bir bilgi paylaşımında bulundu.
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