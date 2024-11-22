THY’nin yarınki 38 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) yarın yapılması planlanan 38 seferi, İstanbul’da beklenen fırtına dolayısıyla iptal edildi.
Gelişmeyi THY Basın Müşaviri Yahya Üstün duyurdu:
“Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u iç hat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir.”
Yolcuların uçuşlara dair güncel bilgiye THY’nin sitesinden erişebileceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yağışların yarın (23 Kasım) 08:00-20:00 arasında devam edeceğini duyurmuştu.