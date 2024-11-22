Diken

Yaramazlara biraz batar!

THY’nin yarınki 38 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) yarın yapılması planlanan 38 seferi, İstanbul’da beklenen fırtına dolayısıyla iptal edildi. 

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Gelişmeyi THY Basın Müşaviri Yahya Üstün duyurdu:


“Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u iç hat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir.”

Yolcuların uçuşlara dair güncel bilgiye THY’nin sitesinden erişebileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yağışların yarın (23 Kasım) 08:00-20:00 arasında devam edeceğini duyurmuştu.

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal

AKOM İstanbul için saat verdi

SON HABERLER

Tunceli’de eylem ve etkinlikler 10 gün yasak

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın görevden alınıp yerine ‘kayyım’ atanmasının ardından valilik il genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün yasaklandığını duyurdu. 