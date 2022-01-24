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Yaramazlara biraz batar!

THY’den yolculara sefer iptal uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları için alınan önlemler kapsamında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edilmesi nedeniyle yolcularını uyardı.

Fotoğraf: AA

THY, İstanbul’da etkili olan kar nedeniyle bugün planlanan bazı seferlerini düzenleyemedi.


Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 52, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı 31 sefer iptal edildi.

Şu ana kadar kentteki iki havalimanından planlı yapılan iptaller dışında seferlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

THY’nin resmi Twitter adresinden yaptığı duyuruda ise şunlar dendi: “Değerli yolcularımız, İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimizi etkilemektedir.”

Yolcuların uçuşları hakkında güncel bilgileri ‘https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/‘ adresinden kontrol etmeleri istendi.

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