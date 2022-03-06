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Yaramazlara biraz batar!

THY, Ukrayna uçuşlarını 21 Mart’a kadar iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna seferlerini 21 Mart’a kadar iptal etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrası, THY bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.


İnternet sitesinde yer alan açıklamada 24 Şubat-21 Mart tarihlerinde Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır.”

THY, Moldova’nın başkenti Kişinev’e uçuşlarını 21 Mart, Rusya’nın Rostov kentine uçuşlarını ise 20 Mart’a kadar iptal etti.

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