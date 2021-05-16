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Yaramazlara biraz batar!

THY: ‘Kademeli normalleşme’de yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesi olmadan bilet alınabilecek

Türk Hava Yolları (THY), kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran’da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

THY basın müşavirliği İçişleri Bakanlığı’nın 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’ten 1 Haziran Salı saat 05:00’e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.

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Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler.”

1 Haziran’a kadar ‘kademeli normalleşme’

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