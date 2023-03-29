The Guardian gazetesinden ‘kölelik’ özrü

Britanya’da yayımlanan prestijli The Guardian gazetesi, kurucularının kölelik bağlantıları nedeniyle okurlarından özür diledi.

Görsel: The Guardian

The Guardian dün akşam saatlerinde İnternet sitesinden de yayımladığı yazıda, gazeteyi kuran John Edward Taylor’un ve diğer finansörlerin çoğunun kölelikle bağlantılı olduklarını belirterek okurlarından özür diledi.

The Guardian bundan iki yıl önce, 1921’de yayın hayatına başlayan gazetenin kuruluşuyla ilgili akademik bir çalışmaya ön ayak olmuştu. Hull ve Nottingham üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmanın sonunda, gazeteci ve pamuk tüccarı olan Taylor’un ve onun 11 finansal destekçisinden en az 9’unun, özellikle tekstil endüstrisi aracılığıyla kölelik bağlantıları olduğunu ortaya çıkardı.

Ole Jacob Sunde

The Guardian’ın sahibi Scott Trust şirketinin yöneticisi Ole Jacob Sunde, ‘John Edward Taylor ve destekçilerinin köle ticaretinde oynadıkları rolden dolayı için çok üzgün olduklarını’ belirterek, “Özür dilemek ve gerçekleri şeffaf bir şekilde paylaşmak, Guardian’ın kölelikle tarihsel bağlarını ele almanın yalnızca ilk adımı” dedi.

Scott Trust şirketi, özür kapsamında geçmişte zarar görenlerin torunlarını güçlendirmek için çeşitli kurumlara 10 milyon Sterlin (235 milyon lira) bağış yapacak.