TFF’den ‘yabancı VAR’ kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirme kararı aldı.

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TFF’nin yaptığı açıklamaya göre federasyonun Avrupa’nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz’e yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı karşılaşmalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem’in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında VAR atanacak maçlar şunlar: