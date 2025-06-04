TFF'den bazı talimatlarda değişiklik: İmza paraları bildirilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.

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Yeni talimatlar TFF’nin internet sitesinde yayınlandı.

İlk değişiklik, kırmızı kartların cezasının infazıyla ilgili. Öncesinde dört maça kadar olan cezalar ihlalin olduğu kategoride geçerli oluyorken artık cezalar bir sonraki resmi müsabakada uygulanacak.

Yani örneğin U19 takımında kırmızı kart gören oyuncu, bu cezayı A takımdaki ilk resmi maçında çekecek.

Diğer değişiklikse futbolcu sözleşmeleriyle ilgili.

Kulüpler, futbolcu sözleşmelerinde yer alan imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi ek kazançları ve harcamaları artık TFF’ye bildirmek zorunda.

Eğer bu ödemeler TFF’ye bildirilmez ve sonradan tespit edilirse gizlenen miktarın yarısı kadar para cezası kesilecek.