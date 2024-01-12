TFF Merkez Hakem Kurulu’ndan yeni kararlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in ikinci yarısında hakemler konusunda çeşitli değişikliklerin yapıldığını duyurdu.

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TFF’den yapılan açıklamada, hakemlerin maçlara atanması konusunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.”

VAR hakemleri 40’a yükseltildi

VAR hakemlerinin sayısının 40’a yükseltildiğinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Trendyol Süper Lig’de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40’a yükseltildi.”