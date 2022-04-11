Diken

Yaramazlara biraz batar!

Terk edilen bebeğin annesine iki yıla kadar hapis istemi


İstanbul’un Pendik ilçesinde üç aylık bebeği sokağa terk eden anneye iki yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yetkililer, bebeğin babası hakkında işlem uygulanıp uygulanmadığına dair bilgi paylaşmadı.


Nisa Mihriban isimli bebek, 29 Mart’ta ağlama sesini duyan bir kişi tarafından sokakta bulunmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilmiş, hastanedeki tedavisinin ardından yurda verilmişti.

Ancak bebek 1 Nisan’da yurttan yeniden hastaneye götürülmüş, durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

20 yaşındaki anne Ebru S. tutuklanırken Anadolu başsavcılığının soruşturması da tamamlandı. Kadına ‘terk’ suçundan üç aydan iki yıla kadar hapis talep edilen iddianame mahkemeye gönderildi.

Sığınma evinde kalmış

Ebru S., iddianamedeki ifadesinde 2019’da evlendirildiğini, bu evlilikten bir çocuğu olduğunu, eşinden şiddet görmesinin üzerinden aile evine gittiğini söyledi.

Kadın, ailesinin bir süre sonra kendisini yeniden evlendirmek istediğini, bu sırada sosyal medyada tanıştığı Murat Ç.’yle görüştüğü, sonra da hamile kaldığını kaydetti.

Ebru S., ailesinin yanındayken karnının büyümesi nedeniyle Temmuz 2021’de sığınma evine gittiğini, geçen ocakta bebeğini doğurduğunu söyledi.

‘Alıp almayacaklarını kontrol ettim’

Kadın, bebeği altı aylık olunca sığınma evinden ayrılmasının istendiğini belirterek, olay günü Pendik’te bebeği bırakmasının ardından zillere basarak olay yerinden uzaklaştığını aktardı.

Ebru S., bebeğin alınıp alınmadığını kontrol ettiğini, çocuğa bakacak gücü olmadığını, ailesinin durumu öğrenmesi halinde kendisi ve çocuğuna zarar verebileceklerini dile getirdi.

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