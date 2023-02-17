Tepki çekmişti: Mimarlık fakültesine atanan ilahiyatçı dekan istifa etti

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na atanması tepki çeken ilahiyatçı-tarihçi Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, istifa etti.

Muhittin Kapanşahin

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi dekanlığına atanan Kapanşahin, “Ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim” sözleriyle gündem olmuş ve tepki çekmişti.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, istifayı şöyle duyurdu: “Atamaları YÖK yapıyor ama dekanlıklar idari görev yerleridir. O işin uzmanı olmaya gerek yoktur. Hocamız daha fazla yıpranmasın diye istifasını istedim. Kendisi de kabul etti. Dönem sonuna kadar dekan yardımcımızla devam edeceğiz.”

Geçtiğimiz yıl Erciyes Üniversitesi’nden Karabük Üniversitesi’ne gelen Kapanşahin, Maraş depremlerinin ertesi günü 7 Şubat’ta Rektör Refik Polat’ın onayıyla Mimarlık Fakültesi’ne Dekan olarak atandı. Depremin ardından yapılan bu atama sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.