‘Tencereyle yaralamaya’ hapis cezası

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde yaşayan bir kadına, komşusunu ‘tencereyle’ yüzünden yaraladığı gerekçesiyle 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık ve müştekinin katılmadığı duruşmada dosya üzerinden inceleme yapıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaa tekrar edilerek, aralarında husumet bulunan müşteki Filiz B. ile Fatma S.’nin sokakta karşılaşıp tartışmaya başladıkları, Fatma S.’nin elindeki sefer tası veya tencere benzeri eşya ile Filiz B.’yi kafasına vurmak suretiyle yaraladığı bildirildi.

Filiz B.’nin, adli rapora göre basit müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı, şüpheliden şikayetçi olduğu ve olayda kullanılan eşyanın silahtan sayılması gerektiği aktarılan mütalaada, tutuksuz sanık Fatma S.’nin ‘silahla basit kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, Fatma S.’yi ‘basit yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.