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Yaramazlara biraz batar!

Temizlik işçisi ‘Michael Fikret’, Michael Jackson danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor

Uşak Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çevresinde hayranı olduğu ölen ABD’li popçu Michael Jackson’ın danslarını yapmasıyla tanınan 47 yaşındaki Fikret Ayvalı, küçük gösterilerle mesai arkadaşlarına moral kaynağı oluyor. Arkadaşları dans gösterileri nedeniyle Ayvalı’yı ‘Michael Fikret’ diye çağırıyor.

Uşak Belediyesi’nde 6 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Fikret Ayvalı, hayranı olduğu ölen Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın danslarıyla dikkat çekiyor.


Temizlik için gittiği şehrin çeşitli noktalarında zaman zaman Jackson’un danslarından figürler yaparak mesai arkadaşlarına küçük gösteriler yapan Ayvalı, neşe kaynağı oluyor; arkadaşları da Ayvalı’ya alkışlarla destek veriyor.

1990 yılından bu yana Michael Jackson’ı dinlediğini ve müziklere dansla eşlik ettiğini kaydeden Fikret Ayvalı, şunları söyledi: “İyi bir enerjisi var Michael Jackson müziklerinin. Dans ederken bir anda 25 yıl geriye gidip, kendimi daha genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor.”

DHA’ya konuşan Ayvalı, dans ettiğinde bulunduğu ortamda hoş bir hava oluştuğunu söyledi. Belediye temizlik işçileri de yaptıkları işin ‘Michael Fikret’le daha keyifli hale geldiğini, onun dansları sayesinde moral depolayıp, biraz olsun soluklanıp yorgunluklarını attıklarını söyledi.

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