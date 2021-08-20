Tembellik yarışması: En çok yatana ödül

Balkan ülkesi Karadağ’ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno köyünde geleneksel olarak düzenlenen ‘tembellik yarışması’ başladı. Birinci olana 300 avro (yaklaşık 3 bin lira) ödül verilecek.

Fotoğraf: AA

Avrupa’da eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

‘Yatarak da para kazanabiliriz’

Brezna etno köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, Karadağlıların ‘tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini’ söyledi.

Karadağlılar arasında ‘hem çok çalışkan hem çok tembel’ insanlar olduğunu söyleyen Blagojevic, “Ortası yok gibi, yarışmayı düzenleme fikri de buradan geliyor. İnsanlar para ödülünden ziyade arkadaş edinmek için katılıyorlar” dedi.

AA’nın aktardığına göre bu yıl yarışma kurallarında değişiklik yapıldığını aktaran Blagojevic, şunları söyledi: “Önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi. Önceden böyle olmamasına rağmen en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti. Yeni kurallar sayesinde Karadağ’ın ‘en tembel vatandaşını’ bulacağımıza inanıyoruz. İnsanlara, Karadağlıların yatarak da para kazanabileceğini kanıtlayacağız.”

Yarışmaya ilk kez katılan Marko da doğada vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, “Öncelikle eğlenceli vakit geçirmek için katılıyorum, ancak para ödülü de gözardı edilmemeli” ifadesini kullandı.

Başkent Podgoricalı yarışmacı Duda da “Dinlenmek için geldim ama para ödülünü de almak isterim. Kazanan 300 avroluk ödülün sahibi oluyor, bu az para değil” dedi.