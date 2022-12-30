Teksas Üniversitesi araştırdı: Uzaktan çalışma sisteminde birebir toplantı sayısı arttı

Pandemi sonrası iş hayatının önemli bir parçası haline gelen uzaktan çalışma düzeni, yeni bir araştırmaya konu oldu. İşverenler, çalışanları uzaktan çalışırken işten kaytardıkları gerekçesiyle eleştirse de, Teksas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, çalışanların, eskisinden daha fazla toplantıya katılmak zorunda olduğunu gösterdi.

Uzaktan çalışanlar, 2022’de, 2020’ye oranla yüzde 59 daha fazla toplantıya katıldı. Fotoğraf: Pixabay

Sputnik’in verdiği habere göre, Teksas Üniversitesi araştırmacıları, uzaktan çalışma sistemine getirilen eleştiriler ve bu düzen nedeniyle iş ortamının kopuk hale geldiği yönündeki endişeleri mercek altına aldı.

Studyfindsorg’da yer alan araştırmaya ilişkin veriler, dünyanın çeşitli yerlerinden 10 büyük kuruluşta görevli ve Zoom, Microsoft Teams, ve WebEx gibi platformlar üzerinden uzaktan çalışma sistemiyle işlerine devam eden işçilerden toplandı.

Araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

*2022 yılında, uzaktan çalışanlar, salgının başladığı 2020 yılına oranla yüzde 59 daha fazla toplantıya katıldı.

*Evden çalışan bir işçi, salgından önce haftada ortalama 5 toplantıya katılırken, bu sayı 2022’de 8 toplantıya çıktı.

*Planlanmış toplantılar eski sıklığıyla devam ederken, planlanmamış toplantılarda artış gözlendi.

*2020 ile 2022 arasında planlanmamış birebir toplantıların oranı yüzde 17’den yüzde 66’ya çıktı.

*Uzaktan çalışma sisteminde toplantı süreleri yüzde 25 kısaldı. Salgından önce ortalama 43 dakika süren toplantıların süresi, uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaştığı 2022’de 33 dakikaya düştü.

*Toplantılara katılan kişi sayısı yarı yarıya azalırken, bu azalmada etkili olan en önemli faktörün birebir toplantıların oranındaki artış olduğu belirtildi. Salgın öncesinde toplantılara ortalama 20 çalışan katılırken, bu sayı 2022’de 10 oldu.

Araştırmacılara göre ‘Çalışanlar yüz yüze etkileşim kayıplarını, uzaktan yaptıkları doğaçlama toplantılarla telafi etti’

McCombs İşletme Okulu’ndan Yardımcı Doçent Andrew Brodsky, verilerin evden çalışmanın çalışanları daha az meşgul ettiği yönündeki iddiaları çürüttüğünü söylüyor:

“Uzaktan çalışanlar işleriyle daha az meşgul değiller, aksine -en azından toplantılarla ilgili olarak- meslektaşlarıyla daha fazla iletişim halinde oluyorlar. Çalışanların yüz yüze gerçekleşen gelişigüzel ve spontane zengin iletişimleri artık yapamıyor olmasına dair endişeler olsa da, elde edilen bu bulgular uzaktan çalışanların bu etkileşimlerin kaybını uzaktan doğaçlama toplantılar yaparak telafi edebildiğini gösteriyor.”